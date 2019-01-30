2019/01/30 | 06:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السودان يطلق سراح معتقلي الاحتجاجات أمر مدير الأمن والمخابرات في السودان بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة الإعلام.وجاء الإعلان بعدما قال نشطاء على وسائل للتواصل الاجتماعي إن صالح عبد الله محمد صالح مدير الأمن والمخابرات زار سجنا في الخرطوم، وقال إنه سيتم إطلاق سراح المحتجين المعتقلين.ونزل المحتجون إلى الشوارع في ثلاث مناطق في الخرطوم ومثلها في أم درمان المحاذية لنهر النيل، لكن سرعان ما أطلق عليهم الغاز المسيل للدموع، بحسب شهود.ودعا تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود التظاهرات، إلى احتجاجات يومية ضد حكومة الرئيس عمر البشير.وانطلقت الاحتجاجات في السودان في 19 ديسمبر، عندما نزلت حشود غاضبة إلى الشارع للاحتجاج على زيادة الحكومة سعر الخبز.ويقول المسؤولون الحكوميون إن 30 شخصا قتلوا في عنف مرتبط بالتظاهرات، منذ بدئها أواخر العام الماضي.

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