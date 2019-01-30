2019/01/30 | 06:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس حل العراق في المرتبة 168 في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2018 الذي صدرت نتائجه الثلاثاء ,وغطى أوضاع 180 دولة.وحصل العراق على 18 نقطة من مجموع 100 نقطة,حيث يعني الحصول على 100 نقطة أن الدولة ” خالية من الفساد”.وهو ما لم تحققه أي دولة.وخلص التقرير إلى أن الدنمارك ونيوزيلندا تصدرتا قائمة […]

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