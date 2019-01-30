الموافقة على تخصيص 177 دونم لموظفي ديوان محافظة البصرة

2019/01/30 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة البصرة المحلية، ليل الثلاثاء، موافقة المحافظ أسعد العيداني على تخصيص (١٧٧) دونم لموظفي ديوان المحافظة، مؤكدةً إن المباشرة بالمسح لقطع الأراضي ستتم بالتنسيق

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