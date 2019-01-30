مفوضية الانتخابات: إجراء الانتخابات المحلية بموعدها متوقفة عند تنفيذ شروطنا

2019/01/30 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ليل الثلاثاء،عن شروطها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وقال رئيس الدائرة الانتخابية السابق وعضو مجلس مفوضية الانتخابات رياض البدران، في تصريح صحفي،

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