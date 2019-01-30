غوتيريش يبحث مع محمد بن سلمان هاتفيا التسوية في اليمن

2019/01/30 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غوتيريش يبحث مع محمد بن سلمان هاتفيا التسوية في اليمنتلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تم خلاله بحث التقدم بشأن التوصل إلى حل للحرب في اليمن وقضايا إقليمية أخرى.و إن غوتيريش: "عبر عن شكره للدعم الذي تقدمه المملكة للدفع نحو تحقيق نتائج إيجابية في الحوار بين الأطراف اليمنية".ولم يتضح ما إذا كانت المكالمة تناولت التحقيق الدولي الذي ترأسه آغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة بشأن القتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، والتي بدأت تحقيقا مدته أسبوعا في تركيا في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018.وقالت كالامارد إن السلطات السعودية لم توافق بعد على الطلب الذي تقدمت به إليها لدخول قنصليتها في اسطنبول، وكذلك لزيارة السعودية لمواصلة التحقيق في هذه القضية.

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