2019/01/30 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

وكالات:

أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، عن ضبط وإتلاف 2 طن من المواد الغذائية الفاسدة لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.





وكالات:أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، عن ضبط وإتلاف 2 طن من المواد الغذائية الفاسدة لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.وقال بيان للدائرة تلقى المربد نسخة منه إن الكمية المضبوطة تضمنت ( الرز العنبر والبرغل وزيت الزيتون والكاكاو والجبس والجبن والكبة والعصائر ومشروبات غازية )، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جولات تفتيشية في أسواق مدينة الناصرية، موضحا انه قد تم إتلاف هذه الكمية في موقع الطمر الصحي وفق محضر رسمي وبحضور الجهات ذات العلاقة.المصدر: المربد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إتلاف طنين من المواد الغذائية الفاسدة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إتلاف طنين من المواد الغذائية الفاسدة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).