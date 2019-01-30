تحذير من تهديدات اطلقها رئيس حكومة أغنى محافظة عراقية

2019/01/30 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتقدت النائب عالية نصيف يوم الاربعاء التهديدات التي أطلقها محافظ البصرة اسعد العيداني بإغلاق المنافذ الحدودية في المحافظة، محذرة من تجاوزه على صلاحيات الحكومة الاتحادية.

وقالت نصيف في بيان اليوم ان "بإمكان العيداني أن ينتقد إجراءات الهيئة العامة للمنافذ الحدودية وأن يطالب بتعديلها ويطرح وجهة نظره التي قد تلاقي قبولاً أو رفضاً، ولكن في جميع الأحوال لايحق له أن يهدد بإغلاق المنافذ الحدودية في محافظته، فهذه مخالفة دستورية وقانونية، ثم انه لايمتلك هذه الصلاحيات ".

وأضافت نصيف انه "كان بإمكانه أن يخصص من ايرادات المنافذ مبالغ مالية لتطويرها وكما جاء في المادة 18 من قانون موازنة 2018 " ، مبدية استغرابها من " محافظ لا يميز بين صلاحياته المحلية وصلاحيات الحكومة المركزية، والأجدر به أن يتراجع عن تهديداته التي لا تخدم محافظة البصرة ولا المصلحة العامة ".

وكان العيداني قد هدد قبل ايام بإغلاق المنافذ الحدودية التي تربط المحافظة بدول الجوار احتجاجا على سياسة الهيئة العامة للجمارك.

وقال في مؤتمر صحفي "علينا كحكومة محلية أن نتخذ قرارا مستقلا بادارة منافذنا الحدودية وفقاً لنظام اللامركزية، بعد أن هجرها الكثير من التجار بسبب الآلية المجحفة التي تضع".

واكد المحافظ حاجة المحافظة الى10 مليار دولار للبدء بإقامة مشاريع استراتيجية للنهوض بواقع المدينة لتكون عاصمة العراق الاقتصادية.

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