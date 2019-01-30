فالينسيا يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

2019/01/30 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلتأهل فريق فالنسيا، مساء الثلاثاء، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.وتغلب فالنسيا على ضيفه خيتافي بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة المحلية.وجاء تأهل فالينسيا لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بهزيمته بهدف نظيف.وفاجأ خيتافي الفريق المضيف بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق خورخي مولينا.وفشلت جميع محاولات فالينسيا في إدراك التعادل خلال شوط المباراة الأول ليخرج مهزوماً بهدف نظيف.وفي الشوط الثاني، جاء الرد قاسياً من جانب فالنسيا وذلك بفضل رودريغو مورينو الذي سجل ثلاثة أهداف في الدقائق 61 و90 و93.

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