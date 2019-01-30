خلفان ينتقد منتخب بلاده بعد هزيمته الكبيرة أمام قطر

2019/01/30 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلفان ينتقد منتخب بلاده بعد هزيمته الساحقة أمام قطر

انتقد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، منتخب بلاده بعد الخسارة العريضة التي مني بها أمام المنتخب القطري خلال مباراة نصف النهائي من بطولة الأمم الآسيوية.

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وغرد خلفان أمس الثلاثاء إثر انتهاء المباراة: "كان واضحا أن المنتخب الأممي لدولة قطر أكثر لياقة ومهارة من منتخب الإمارات".وأضاف: "ولذلك النتيجة متوقعة...أنا فقط كنت أتساءل..



المبالغ التي كانت تصرف على من نسميهم المحترفين...ما شفناهم محترفين اليوم ولكنهم لاعبين عاديين جدا".وفاز منتخب قطر على نظيره الإماراتي "البلد المضيف" بـ 4-0، ليحجز تذكرة العبور إلى نهائي كأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخه، ليواجه اليابان في الأول من فبراير المقبل.كان واضحا أن المنتخب الاممي لدولة قطر أكثر لياقة ومهارة من منتخب الامارات.ولذلك النتيجة متوقعة...انا فقط كنت اتساءل..



المبالغ التي كانت تصرف على من نسميهم المحترفين...ما شفناهم محترفين اليوم ولكنهم لاعبين عاديين جدا.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) 29 janvier 2019المصدر: RT

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