الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلفه لـ4305 مستفيد

2019/01/30 | 08:40

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه "تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 4305 متقاعد".

وأوضح البيان أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

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