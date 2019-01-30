الاعسم: أميركا تستفز فصائل المقاومة من خلال تحركاتها الأخيرة

2019/01/30 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الخبير الامني صفاء الاعسم، الاربعاء، ان اميركا تستفز “فصائل المقاومة” من خلال تحركاتها داخل المدن بغطاء حكومي، مبيناً ان واشنطن تعمل على اعادة نشر قواتها داخل العراق بعد قرار الانسحاب من سورية وبناء قواعد بعيدة عن مراكز المقاومة.وقال الاعسم في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الاتفاقية العراقية الاميركية تنص على تواجد الاميركان في […]

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