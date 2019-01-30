بريطانيا تمنح العراق أكثر من 30 مليون جنيه استرليني

2019/01/30 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت، أن المملكة المتحدة ستقدم أكثر من 30 مليون جنيه استرليني إلى العراق لإعادة بناء المستشفيات والمدارس ومحطات الطاقة التي تضررت بسبب القتال ضد "داعش" الارهابي .

ووفقا لصحيفة الـ"إندبندنت" البريطانية، أعلن بيرت عن حزمة المساعدات خلال زيارة إلى العراق ، حيث أصبحت المملكة المتحدة المانح الأول لصندوق دولي تم تشكيله حديثًا لإعادة إعمار المدن المتضررة جراء العمليات العسكرية ضد "داعش" الارهابي.

وتخطط المملكة المتحدة لتخصيص 16 مليون جنيه استرليني للمساعدة في إعادة بناء أحياء العراق التي دمرت خلال القتال ضد الجماعة الإرهابية العالمية، فضلا عن 6.9 مليون جنيه استرليني من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية مثل المصانع و10 مليون جنيه استرليني للمساعدات الإنسانية في البلاد.

وقال بيرت إنه يأمل أن تسمح هذه الأموال لـ 1.8 مليون شخص نزحوا من العراق بالعودة إلى ديارهم و "مواصلة حياتهم" في موطنهم.



وأضاف أنه "جزء من التزام المملكة المتحدة بمعالجة اضطهاد المسيحيين في جميع أنحاء العالم".

وأشار بيرت من بغداد ، حيث أجرى محادثات مع الرئيس برهم صالح ، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، إلى أن "هناك الكثير للاحتفال به حول التقدم في العراق منذ الهزيمة الإقليمية لـ"داعش" في عام 2017 ولكن هناك الكثير مما ينبغي القيام به لمساعدة العراق على تطوير مستقبل قوي مستقر لجميع العراقيين، فشعبها يستحق".

كما التقى بيرت رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان ، نيجيرفان بارزاني ، واضاف قائلا: "فخور بأننا سنكون المتبرع الأول للعراق لدعمها وتقديم المساعدات لإعادة تعميرها وتوفر الدعم الحيوي لشعبها وإعادة بناء حياتهم، أعمالهم واستقلال البلاد الاقتصادي".

وقالت وزارة التنمية الدولية (DFID) انه سيتم استخدام الأموال أيضا إلى "إطلاق المنح الاقتصادية في العراق، وجعلها أكثر ملائمة للأعمال التجارية، وزيادة فرص العمل وتعزيز القدرة على الانتاج والتجارة في المستقبل مع المملكة المتحدة وبلدان أخرى".

وأضافت أنه منذ عام 2014 ، قدمت المعونة البريطانية في العراق لـ 4.1 مليون شخص الرعاية الصحية ، والمياة النظيفة والصرف الصحي لـ 2 مليون شخص، وقدمت لأكثر من 800،000 شخص المأوى والسكن الآمن وامدت ما يقرب من نصف مليون شخص بالغذاء.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من حث بيرت السلطات العراقية على أن تنأى بنفسها عن الاعتماد الاقتصادي على إيران والاكتفاء الذاتي من الطاقة.

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