الرافدين يصرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدني والعسكري

2019/01/30 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين

المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 ملايين دينار،

عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، انه "تم صرف دفعة جديدة من سلف

المتقاعدين المدنيين والعسكريين لـ 4305 متقاعدين".وأوضح البيان ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر

إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة

الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع

الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

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