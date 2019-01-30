2019/01/30 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث كل من المفتش العام لوزارة الداخلية جمال طاهر الأسدي والمفتش العام لديوان الوقف السني عثمان إبراهيم الجحيشي اليوم الأربعاء، جملة قضايا يقف في مقدمتها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشا الداخلية والوقف السني يشددان على التعاون المشترك في مكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشا الداخلية والوقف السني يشددان على التعاون المشترك في مكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).