تصريحات غير مطمئنة من البزوني: صيف البصرة لا يبشر بخير وملف الإقليم على الطاولة

2019/01/30 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

دعا رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، اليوم الأربعاء، الجميع في البصرة للتكاتف وتنسيق الجهود والآراء للخروج برؤية تجاه الظلم الذي تعرضت له

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