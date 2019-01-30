2019/01/30 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن يطلب رسميا من إيران الإفراج عن مواطنيه "فورا ودون تأخير"طلبت السفارة الأردنية لدى طهران من السلطات في طهران رسميا، إنهاء احتجاز أردنيين "فورا ودون تأخير"، دخلوا بطريق الخطأ المياه الإقليمية الإيرانية أثناء قيامهم برحلة صيد بحرية. وقد أشار القائم بالأعمال الأردني في طهران إلى أنه "ليس للمواطنين (الأردنيين) ذنب سوى أنهم كانوا ضيوفا على متن أحد القوارب".وفي السياق ذاته، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، بأن الوزارة والسفارة الأردنيتين تتابعان بشكل يومي أوضاع المحتجزين الأردنيين في إيران والذين دخلوا بطريق الخطأ المياه الإقليمية الإيرانية أثناء قيامهم برحلة صيد بحرية مع أصدقاء لهم من جنسيات عربية أخرى.وقال القضاة بأن السفارة الأردنية لدى طهران تتواصل مع المحتجزين بشكل يومي وقد التقى القائم بالأعمال بالإنابة هناك بالمحتجزين مؤكدا بأنهم بصحة جيدة ويتلقون معاملة حسنة من الجانب الإيراني.وأشار القضاة بأن أمين عام وزارة الخارجية الأردنية السفير زيد اللوزي التقى في وقت سابق بسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى عمان مؤكدا له ضرورة إخلاء سبيل المحتجزين الأردنيين الثلاثة فورا.وقال إن هذا اللقاء تبعته اتصالات متكررة مع السفير الإيراني لذات الموضوع.

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