البحرين تهاجم طهران بسبب تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية

2019/01/30 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البحرين تهاجم طهران بسبب تصريحات وزارة الخارجية الإيرانيةانتقدت البحرين بشدة، تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الأحكام القضائية البحرينية، متهمة طهران باستمرارها بالتدخل في شؤون الممكلة وغيرها من الدول العربية.وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية البحرينية أن تصريحات نظيرتها الإيرانية "تعكس الطبيعة العدوانية المتأصلة للنظام في طهران ونهجه في عدم احترام مبادئ العلاقات الدولية وحسن الجوار وسياسته القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والدول العربية، ومساعيه المتواصلة لنشر الفوضى والتوتر والعنف في المنطقة".كما اتهمت المنامة طهران بإعلانها "دعم الإرهاب وتقديم كل العون للإرهابيين في المنطقة على مصالح الشعب الذي يقبع في الفقر"، مضيفة أن الخطر الناجم عن سياسات إيران "يستوجب تحركا فاعلا وتصديا حازما من قبل المجتمع الدولي".

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