عادل عبد المهدي:اتخذنا كافة الاحتياطات على الحدود العراقية السورية لمنع تسلل داعش

2019/01/30 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي،امس الثلاثاء، عن اتخاذ كافة الاحتياطات على الحدود السورية لمنع تسلل فلول تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن “الحكومة اتخذت كافة التدابير اللازمة على الحدود مع سوريا لمنع تسلل العناصر الإرهابية”.

وأضاف عبد المهدي، ان “القطعات العسكرية منتشرة على طول الحدود وماسكة للأرض ولا يوجد اي اختراقات من داعش للحدود العراقية”.

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