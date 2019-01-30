ابو مهدي المهندس يشيد بجهود اللجنة المركزية لدعم الحشد في وزارة النفط

2019/01/30 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اشاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس،امس الثلاثاء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة المركزية لدعم الحشد الشعبي في وزارة النفط في دعم الحشد.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس التقى، اليوم، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ورئيس اللجنة المركزية لدعم الحشد الشعبي في الوزارة كريم حطاب جعفر في مكتبه.

واشاد المهندس بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المركزية لدعم الحشد الشعبي في وزارة النفط لدورهم المتميز في دعم الحشد الشعبي.

من جانبه ثمن السيد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج الانتصارات التي تحققت بفضل تضحيات الحشد الشعبي والقوات الامنية البطلة.

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