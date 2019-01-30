‎ذي قار:قوائم جديدة باسماء المشمولين بقروض وزارة العمل 

2019/01/30 | 08:58

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لمحة مختصرة:

‎شبكة اخبار الناصرية:

‎اعلنت مديرية دوائر عمل ذي قار عن قوائم جديدة للمشمولين بقروض وزارة العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسط .

‎شبكة اخبار الناصرية:‎اعلنت مديرية دوائر عمل ذي قار عن قوائم جديدة للمشمولين بقروض وزارة العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسط .

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