2019/01/30 | 08:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ذي قار:قوائم جديدة باسماء المشمولين بقروض وزارة العمل ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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لمحة مختصرة:
شبكة اخبار الناصرية:
اعلنت مديرية دوائر عمل ذي قار عن قوائم جديدة للمشمولين بقروض وزارة العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسط .
شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية دوائر عمل ذي قار عن قوائم جديدة للمشمولين بقروض وزارة العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسط .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ذي قار:قوائم جديدة باسماء المشمولين بقروض وزارة العمل ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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