English | كوردى


‎ذي قار:قوائم جديدة باسماء المشمولين بقروض وزارة العمل 
2019/01/30 | 08:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الصورة المرفقة: 

لمحة مختصرة: 

‎شبكة اخبار الناصرية:

‎اعلنت مديرية دوائر عمل ذي قار عن قوائم جديدة للمشمولين بقروض وزارة العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسط .

‎شبكة اخبار الناصرية:‎اعلنت مديرية دوائر عمل ذي قار عن قوائم جديدة للمشمولين بقروض وزارة العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسط .

www.nasiriyah.org/ara/sites/default/files/aa708ef6-8196-4bc1-bfcd-edc813fe39d1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ‎ذي قار:قوائم جديدة باسماء المشمولين بقروض وزارة العمل ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ‎ذي قار:قوائم جديدة باسماء المشمولين بقروض وزارة العمل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).

كامل التفاصيل في: شبكة اخبار الناصرية ✓


Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا