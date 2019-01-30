2019/01/30 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تلقت آمال مانشستر سيتي في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضربة قد تكون باهظة الثمن بعدما عوض نيوكاسل يونايتد المتعثر تأخره ليهزم حامل اللقب 2-1 باستاد سانت جيمس بارك.وكان سيتي بعيدا تماما عن أفضل مستوياته لكن هدفا سجله سيرجيو أغويرو بعد مرور 24 ثانية بدا أنه سيسهل طريقه نحو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيوكاسل يُهدي ليفربول هدية ثمينة بتغلبه على السيتي) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيوكاسل يُهدي ليفربول هدية ثمينة بتغلبه على السيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).