اميركا تستضيف اجتماعاً للتحالف الدولي ضد داعش

2019/01/30 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت واشنطن، الاربعاء، أن وزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش سيجتمعون في العاصمة الأميركية في السادس من شباط المقبل، لبحث جهود التنظيم في القضاء على داعش.وسيجتمع التحالف المكون من 79 عضواً لإجراء مناقشات معمقة حول الهزائم التي مني بها داعش، والتي جاءت نتيجة جهود استمرت 4 سنوات لاجتثاث التنظيم وأنشطته الإجرامية.[…]

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