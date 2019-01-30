نائب كردي يكشف عن تحرك نيابي ضد تركيا لإطلاق النار على متظاهرين

2019/01/30 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية ، سليم همزة صالح، اليوم الأربعاء، عن عزم القوى الكردية التوجه إلى رئاسة البرلمان لردع الدول المنتهكة لسيادة العراق.

وقال

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