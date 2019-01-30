2019/01/30 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال معن، في بيان تلقته "الغدير"، إن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تلقي القبض على مفرزة من الإرهابيين مكونة من ثلاثة متهمين ومتهمة تقوم بتوزيع المساعدات المالية (كفالات) الى عوائل داعش الارهابي في منطقة الفيالق بكركوك".واشالر الى "القاء القبض عليهم بالجرم المشهود بعد تعقبهم في ناحية يايجي قرية باجوان".وذكر أن "العملية تمت استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وتشكيل فريق مختص نجح في عملية القبض عليهم".انتهى...س ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عناصر ارهابية توزع مبالغ مالية لعوائل داعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عناصر ارهابية توزع مبالغ مالية لعوائل داعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).