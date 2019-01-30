ماليزيا تفوز بكأس العالم للحلويات في فرنسا

2019/01/30 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واجه المتسابقون في النسخة الثلاثين من مسابقة الطهي العالمية في مدينة ليون الفرنسية تحديا من نوع فريد، إذ كان عليهم إنتاج حلوى مصنوعة دون أي مادة حيوانية المصدر.

وتقام المسابقة كل عامين ووصل لنهائياتها هذا العام طهاة من واحد وعشرين دولة حول العالم.

ظهر الفن والإبداع في التعامل مع هذا التحدي، إذ عوّض الفريق العربي المصري المشارك غياب البيض المستخدم في تثبيت مكونات الحلوى ببعضها بمياه سلق الحمص، الأمر الذي هدف أيضا إلى تسليط الضوء على قضية تقليل المهدر من الغذاء.

وعلى مايدو أن لجنة التحكيم نفسها لم تكن مقتنعة بشكل كامل بهذا التحدي.



ويقول إتيين لورواي رئيس لجنة التحكيم وحامل اللقب في دورة العام 2017 “مفهوم الحلوى بالنسبة لي يتمحور على قائمة الحلويات التقليدية المطعّمة بالزبدة والكريمة”.

وركزت المسابقة هذا العام على لفت انتباه الطهاة إلى قضايا البيئة والتفنن في إبداع الطعام دون استهلاكها.



وفي تعليق من جابرييل باياسون مؤسس المسابقة، أوضح قائلا “أضفنا العسل لأن النحل حارس البيئة وهو معرض للخطر في ظلّ انتشار المبيدات، فإذا ما توقّف التلقيح، لن يبقى لنا الكثير لنأكله، في العام 1989، كان صنع الحلويات من فنون الطبخ المهملة.



فقد ذاع صيت غاستون لونوتر، لكننا لم نسمع بكثيرين مشهورين من بعده”.

في الآونة الأخيرة، تزايد الطلب على الحلويات قليلة السكر خالية الجلوتين إلا أنه يصعب أن تكون على الدوام مصنوعة من مواد نباتية الأصل.

وعلى الرغم من ذلك فإن الأسيويون استخدموا ذلك منذ سنوات عديدة.



لذا لم يكن غريبا أن تتوج ماليزيا بالمركز الأول وتلتها بريطانيا ثم إيطاليا في المركز الثالث.

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