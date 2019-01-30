الحريري بين الإعلان عن تشكيل الحكومة واتخاذ موقف يكشف دور المعطّلين

2019/01/30 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت في الأيام الأخيرة بوادر أمل بتشكيل حكومة لبنانية برئاسة سعد الحريري بعد تذليل عقبة حصول “التيّار الوطني” الذي يرأسه جبران باسيل

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