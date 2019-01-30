حكومة العراق تبيع والأردن يشتري بالمجان .. صفقات عجيبة، وعبد المهدي ووزراؤه يهبون للملك ما لا يملكونه!!

2019/01/30 | 10:33

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بغداد- العراق اليوم:

لم تكد أن تنتهي زيارة الملك الاردني عبد الله الثاني الى العراق، حتى تلاحقت الوفود الرسمية العراقية...





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