نادي الشرطة يحسم ملف انتقال “ميمي” إلى أوروبا

2019/01/30 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قالت ادارة نادي الشرطة الرياضي لكرة القدم، الاربعاء، إن لاعبها مهند علي، سيبقى في صفوف الفريق بناء على قراره بالتشاور مع النادي، معتبرة أن العروض التي تلقاها اللاعب لا تلبي طموح النادي.وقال عضو إدارة نادي الشرطة الرياضي تحسين الياسري، في حديث صحفي تابعه “ناس”، اليوم (30 كانون الثاني 2019)، إن “لاعب […]

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