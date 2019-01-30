بلنسية يتأهل لقبل نهائي كأس ملك إسبانيا بهدفين قاتلين لرودريجو

2019/01/30 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحرز رودريجو مورينو هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود بلنسية للفوز 3-1 على خيتافي والتفوق 3-2 في مجموع المباراتين والتأهل لقبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وبعد الخسارة 1-صفر ذهابا بدا أن بلنسية سيعاني بعدما سجل خورخي مولينا هدف التقدم لخيتافي بعد مرور دقيقة واحدة لكن ثلاثية رودريجو في الشوط الثاني منحت فريقه بطاقة الصعود إلى قبل النهائي.

وأحرز مولينا هدفا مبكرا واعتقد بلنسية بعد ذلك أنه أدرك التعادل لكن حكم الفيديو المساعد أظهر وجود كارلوس سولير في موقف تسلل قبل أن يمرر الكرة إلى سانتي مينا وبدا أن الفريق صاحب الأرض سيعاني من ليلة محبطة.

لكن رودريجو أدرك التعادل بعد مرور ساعة من اللعب قبل أن يتعرض جين داكونام لاعب خيتافي للطرد للمرة الثانية في مباراتين بعدما تلقى الإنذار الثاني في الدقيقة 74.

وأهدر البديل هوجو دورو فرصة سهلة لحسم المواجهة لخيتافي قبل أن يسجل رودريجو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ثم يضيف الهدف الحاسم في الثواني الأخيرة.

واشتبك مجموعة من لاعبي ومدربي الفريقين بعد المباراة مباشرة.

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