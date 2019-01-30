صحة ذي قار : نحو ‪300‬ مراجع شهريا لمركز الاطراف الصناعية في الناصرية

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شبكة اخبار الناصرية:
اعلنت دائرة صحة ذي قار عن تسجيل قرابة الـ 300 مراجع شهريا لمركز الاطراف الصناعية في الناصرية .
شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة صحة ذي قار عن تسجيل قرابة الـ 300 مراجع شهريا لمركز الاطراف الصناعية في الناصرية .وقال مدير عام صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري لشبكة اخبار الناصرية ، ان المركز المتخصص بصناعة المساند والاطراف الصناعية وتقديم العلاج الطبيعي ، استقبل على مدار العام الماضي 3590 مراجعا و بمعدل 299 مراجعا شهريا .واوضح ان ورشة المركز تمكنت في العام الماضي من اصلاح 402 طرفا وتنفيذ 125 طرفا فوق الركبة ،واصلاح 552 مسندا طبيا فضلا عن تقديم العلاج الطبيعي لـ 397 مراجعا .
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