صحة ذي قار : نحو ‪300‬ مراجع شهريا لمركز الاطراف الصناعية في الناصرية

2019/01/30 | 10:34

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة صحة ذي قار عن تسجيل قرابة الـ ‪300‬ مراجع شهريا لمركز الاطراف الصناعية في الناصرية .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة صحة ذي قار عن تسجيل قرابة الـ ‪300‬ مراجع شهريا لمركز الاطراف الصناعية في الناصرية .وقال مدير عام صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري لشبكة اخبار الناصرية ، ان المركز المتخصص بصناعة المساند والاطراف الصناعية وتقديم العلاج الطبيعي ، استقبل على مدار العام الماضي ‪3590‬ مراجعا و بمعدل ‪299‬ مراجعا شهريا .واوضح ان ورشة المركز تمكنت في العام الماضي من اصلاح ‪402‬ طرفا وتنفيذ ‪125‬ طرفا فوق الركبة ،واصلاح ‪552‬ مسندا طبيا فضلا عن تقديم العلاج الطبيعي لـ ‪397‬ مراجعا .

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