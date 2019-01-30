2019/01/30 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

إستقبل الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي بمكتبه في بغداد ،امس الثلاثاء، الدكتور “سيريل نون” سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية في العراق.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون في جميع الأصعدة بما يخدم الطرفين.

وأكد سماحة الشيخ الخزعلي على أهمية التشجيع على الاستثمار وحث الشركات الألمانية الكبرى في المشاركة بإعادة إعمار العراق.

وأشار سماحته إلى أن الحشد الشعبي عانى ولا يزال يعاني من التشويه الإعلامي في الخارج رغم التضحيات الكبيرة والانجاز العظيم الذي قام به، وإن وصفه بالمليشيات يتناغم مع رؤى أطراف سياسية لها أرتباطات بالأجندة الأمريكية .

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ قيس الخزعلي يستقبل السفير الألماني في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ قيس الخزعلي يستقبل السفير الألماني في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).