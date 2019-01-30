السودان تعلن الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات

2019/01/30 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات المستمرة بالبلاد منذ أكثر من شهر.

وذكرت وزارة الإعلام السودانية في بيان، إن مدير جهاز الأمن السوداني صلاح عبد الله قوش، أصدر قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن عدد المعتقلين أو موعد إطلاق سراحهم.

وفي 7 يناير / كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية السوداني أحمد بلال، أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بلغ 816، لافتا إلى أنه تم تسجيل 322 بلاغا.

وتقدر المعارضة السودانية عدد المعتقلين بأكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات.

ومنذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلا وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلاً.

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