البعيجي يدعو لحوار بين البناء والإصلاح وتقديم التنازلات لحسم مرشحي الدفاع والداخلية

2019/01/30 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي، اليوم الأربعاء، ان الحل الوحيد لحسم ماتبقى من الكابينة الوزارية خصوصا وزراتي الدفاع والداخلية هو الجلوس على طاولة واحدة وتقديم تنازلات من الطرفين.

وقال البعيجي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مجلس النواب العراقي صوت على فقرة في موازنة العام الحالي هي انهاء المناصب التي تدار بالوكالات خلال فترة ستة اشهر فكيف سيتم انهاء الوكالات والى الان لم يتم حسم الكابينة الوزارية"، مبينا ان الحل الوحيد لحسم ما تبقى من الكابينة الوزارية خصوصا وزراتي الدفاع والداخلية هو الجلوس على طاولة واحدة من قبل تحالفي البناء والاصلاح بصورة مباشرة وتقديم تنازلات من الطرفين هو الحل الامثل وبدون الحوار المباشر لن يكون هنالك حل نهائيا".واضاف ان "هناك ثلاث وزارات تدار بالوكالة لذلك يجب حسم موضوع الوزارات الامنية باختيار شخصيات مهنية غير متحزبة تستطيع ادارة الوزارة المناطة اليها بعيدا عن اي تأثير حزبي وهذا ما نطمح اليه ونامل من الجميع الاتفاق عليه".



واشار الى انه "من المفترض تسمية الوزارات الامنية في بداية تشكيل الحكومة وابعاد الوزارات الامنية عن المحاصصة الحزبية بين الاحزاب كون هذه الوزارات في تماس مباشر مع حياة المواطن وامن البلد ولا يمكن ان تخضع للمحاصصة ولكن مع الاسف الشديد هذا ما حصل وها نحن نشهد هذه بعدم اكتمال الكابينة الوزارية".



وأكد ان "المسؤولية تقع على عاتق البرلمان متمثل بالكتل السياسية والتي يجب ان تحسم امرها بالسرعة الممكنة لمرشحين الوزارات الشاغرة بعيدا عن الصراعات سواء كانت سياسية او شخصية بين الجميع لذلك نأمل ان تقدم مصلحة البلد والشعب والاتفاق على تمرير مرشحين الوزارات في اول جلسة من الفصل التشريعي المقبل ان كانت الكتل السياسية جادة فعلا بحسم هذا الامر بعيدا عن التراشق الاعلامي كل جهة تتهم الاخرى ولن يكون هنالك حل لذلك على العقلاء ان يجلسوا على طاولة الحوار وينهون هذه الازمة بأسرع وقت ممكن".

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