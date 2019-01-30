عدد جديد من الوقائع العراقية يتضمن قرار النظام الداخلي لمفتش عام هيئة الاعلام

2019/01/30 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن صدور عدد جديد من جريدة الوقائع العراقية يتضمن النظام الداخلي لمفتش عام هيئة الاعلام.وقال مدير عام الدائرة كامل امين جاسم في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه " صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4527) والذي ‏تضمن صدور ‏قرارات صادرة عن مجلس النواب رقم (27) لسنة 2019 , وقرار صادر ‏عن وزارة المالية رقم (1) لسنة 2019 تعديل القرار رقم (9) لسنة ‌‏1984 بشأن الاعفاءات الخاصة بالاًمتعة الشخصية والاًثاث المنزلي".‏

واضاف ان "العدد تضمن ايضا صدور قرار النظام الداخلي ‏لمكتب المفتش العام في هيئة الاعلام والاتصالات رقم (1) لسنة 2018".



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