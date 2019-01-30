مادورو يؤيد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في فنزويلا

2019/01/30 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجد فنزويلا نفسها في صلب المسرح الدبلوماسي الدولي منذ إعلان رئيس مجلس النواب خوان جوايدو نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد، متحديا الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، فمن أبرز الأطراف الداخليين والخارجيين الداعمين لكلا الرجلين؟

مادورو

فيما يلي أبرز داعمي مادورو:

الجيش

يشكّل الجيش مفتاح الدعم للحكومة، وقد أعاد تأكيد ولائه لمادورو الخميس، ومن 32 وزيرا، تسعة وزراء هم عسكريون، أبرزهم وزراء الدفاع والداخلية والزراعة والغذاء.

ويسيطر الجيش أيضا على شركة النفط الوطنية، مصدر 96% من عائدات البلاد، بالإضافة إلى سيطرته على الاستخبارات.

ورغم ذلك، تظهر بعض التصدعات، فقد أعلن الملحق العسكري لفنزويلا في واشنطن الكولونيل خوسيه لويز سيلفا، السبت، عدم اعترافه بمادورو كرئيس شرعي، داعيا “إخوانه العسكريين” إلى دعم خوان جوايدو.

الدائنون والحلفاء الدوليون

عارضت الصين، المانح الأول لفنزويلا في إطار دين قيمته 20 مليار دولار، الخميس، “تدخلا خارجيا” بعد إعلان الولايات المتحدة ودول أخرى دعمها إلى خوان جوايدو.

والدائن الثاني لفنزويلا، روسيا، تدعم كراكاس عسكريا أيضا، فقد أرسلت في ديسمبر/ كانون الأول طائرتين مقاتلتين استراتيجيتين ومئات العسكريين إلى فنزويلا للقيام بمناورات مشتركة، وطلبت السبت “وضع حدّ” لتدخل “معيب وغير مخفي في شؤون دولة ذات سيادة”.

من جهتها، أكدت تركيا وكوبا والمكسيك والأوروجواي استمرارها الاعتراف بمادورو كرئيس شرعي، علما بأنه يعتمد أيضا على دعم إيران ونيكاراجوا وكوريا الشمالية.

وأخيرا، أعرب رئيس حزب “فرنسا المتمردة” (يسار متطرف) جان-لوك ميلانشون الأحد عن امله ب”صمود” نيكولاس مادورو.

القضاء

المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، تهيمن عليها السلطة تماما، واختير أعضاؤها من الأغلبية البرلمانية التشافية سابقا في نهاية عام 2015، قبل أيام قليلة من اكتساح المعارضة للأغلبية في البرلمان.

ومنذ عام 2016، ألغت كلّ قرارات البرلمان، بحجة أنها “مسيئة”، وجددت دعمها لمادورو الخميس، ويدعم المدعي العام طارق وليم صعب أيضا الحكومة.

الجمعية التأسيسية

استدعى مادورو الجمعية التأسيسية للانعقاد بعد أربعة أشهر من تظاهرات معارضة قتل فيها 125 شخصا في عام 2017، وتتألف الجمعية من موالين للنظام، وهي تقوم عمليا بعمل البرلمان.

السلطة الانتخابية

يرأس المجلس الانتخابي الوطني تيبيساي لوسينا، التشافي علنا، وخلال ولايته، حظرت العديد من الأحزاب المعارضة، وأعلن دعمه لمادورو الخميس.

وعرقل المجلس والقضاء إجراء استفتاء في 2016 للإطاحة بمادورو.

واستنكارا لانحياز المجلس الانتخابي، لم تشارك أبرز أحزاب المعارضة في الانتخابات الرئاسية في 20 مايو/ أيار 2018، والتي أعيد فيها انتخاب مادورو، فيما تندد المعارضة بما شابها من تزوير.

جوايدو

أما أبرز داعمي جوايدو:

دعم دولي متصاعد

لم تعترف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة من أمريكا اللاتينية بنتائج آخر انتخابات رئاسية.

وبعد إعلان نفسه رئيسا، حظي جوايدو، النائب اليساري غير المعروف كثيرا، بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبعته في هذه الخطوة دول عدة في أمريكا اللاتينية، من بينها البرازيل وكولومبيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، أنه سيتخذ “إجراءات” ما لم يدع مادورو إلى انتخابات جديدة “في الأيام المقبلة”، لكن بعد أعضاء التكتل، مثل اليونان، يواصلون دعم مادورو.

وفي يوم واحد، طلبت 6 دول أوروبية (إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا) الدعوة لانتخابات خلال 8 أيام وإلا فستعترف بجوايدو رئيسا.

وأعلن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الأحد، اعتراف بلاده “بالحكم الجديد” في فنزويلا الممثّل بخوان جوايدو.

البرلمان

انتخب البرلمان حيث تشكل المعارضة غالبية في عام 2015، حين ألحقت “طاولة الوحدة الديمقراطية”، أبرز تحالف معارض، أكبر هزيمة انتخابية بتيار تشافيز.

ومع انتخابه رئيسا للبرلمان في 5 يناير/ كانون الثاني، طالب خوان جوايدو بتشكيل “حكومة انتقالية” وبانتخابات جديدة، وقال إنه سيمنح عفوا للعسكريين الذين يتخلون عن مادورو.

ويصف البرلمان مادورو بأنه “مغتصب للسلطة”، لكن قراراته مقيدة بالمحكمة العليا.

قضاء في المنفى

رحّبت محكمة عليا موازية، جرت تسمية أعضائها من الأغلبية البرلمانية والمعارضة في المنفى، بإعلان جوايدو نفسه رئيسا الأربعاء.

وأكدت المدعية العامة لويزا أورتيجا، التشافية التي باتت معارضة وهربت من البلاد عام 2017 بعد إقالة الجمعية التأسيسية لها، دعمها لجوايدو واعترفت به “رئيساً جديداً”.

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