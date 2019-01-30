بالفيديو.. لحظة إنهيار عمارة سكنية في الأنبار بسبب تهاطل الأمطار

2019/01/30 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أدى تساقط مياه الأمطار بمدينة الرمادي (مركز محافظة الأنبار) إلى إنهيار عمارة سكنية، دون سقوط أي ضحايا.وحصلت شبكة رووداو الإعلامية، على مقطع فيديو، يظهر لحظة إنهيار عمارة سكنية في منطقة الـ5 كيلو غربي الرمادي، جراء الأمطار الغزيرة، وتم إخلاء سكان المبنى مسبقاً، ولم يسفر الحادث عن سقوط أي ضحايا.وشهدت المحافظات العراقية خلال اليومين الماضيين تساقط غزير للأمطار.

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