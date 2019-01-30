دراسة تكشف تاثير الاطعمة العضوية في السرطان

2019/01/30 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..توصلت دراسة طبية حديثة الى انّ الاشخاص الذين يتناولون الماكولات العضوية هم اقل عرضة لخطر الاصابة بالسرطان بنسبة 25 في المئة.وذكرت الدراسة ان ” الغذاء العضوي هو الطعام الذي يُنتج بنظام زراعي يتجنب استخدام الاسمدة الصناعية، والمُبيدات الحشرية، وعوامل النمو، والاضافات الصناعية للاعلاف الحيوانية، والكائنات المعدّلة وراثيا.واجرى الدراسة باحثون في جامعة باريس، […]

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