2019/01/30 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / ضبط مسافرين يحملان أوراق سفر مزورة في منفذ مطار بغداد الدولي

30/01/2019 10:44:00 AM |

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واع / بغداد / ل .



هـ

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الابعاء احالة مسافرين بنغلاديشيين إلى القضاء بحوزتهما سمات مغادرة وعودة وستيكر تفعيل الفيزا مزورة في منفذ مطار بغداد الدولي.





وذكر بيام للهيأة تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه تم ذلك بعد تدقيق السمات وفحصها وتدقيقها في مختبر الوثائق وتحليل البيانات وحسب كتاب إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي.





واضاف انه تبين أن التزوير الحاصل كانت غايته السفر الى مدينة الشارقة الإماراتية وعلى متن الخطوط الجوية العربية وتم إحالة المسافرين إلى مركز شرطة المطار لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما.





ت / ل .



هـ

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