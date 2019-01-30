2019/01/30 | 10:45

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الادعاء العام الالماني: اعتقال 3 عراقيين كانوا يحضرون لهجوم بسيارة

يتبع .........

بغداد اليوم _ بغداد

كشف المشرعون الأمريكيون أن الاقتصاد الأمريكي سيخسر 3 مليارات دولار في المحصلة جراء الإغلاق الحكومي الجزئي الذي استمر 35 يوما بسبب الخلافات بين الرئيس دونالد ترامب والكونغرس.

وجاء في تقرير أعده مكتب شؤون الميزانية في الكونغرس

بغداد اليوم/ متابعة

كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الاحد 27 كانون الثاني 2019، عن سلبيات وصفها بالقاتلة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2019، مبينا أن هذه الموازنة تعد الأكبر والأضخم في تاريخ الموازنات، لتحميلها بديون حكومية لسنوات ساب

بغداد اليوم- السليمانية

حذّرت مديرية الامن "الاسايش" في السليمانية، السبت (26 كانون الثاني 2019)، شركات ومحال الصريفة من عدم التعامل بفئة 100 دولار امريكي الطبعة القديمة.

ودعت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "اصحاب الشركات

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