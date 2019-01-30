العبادي: لن نسمح بأي صفقات حول كركوك

2019/01/30 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- عبر زعيم ائتلاف "النصر" رئيس مجلس الوزراء السابق، حيدر العبادي،الأربعاء، عن رفضه "صفقات" سياسية، تهدف الى تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الإتحادية.

وكركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، هي واحدة من ابرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل .

ويسعى الكورد لتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وفقا للمادة 140 من الدستور العراقي من خلال الحوار مع حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وجاءت تعليقات العبادي خلال لقائه نائب الجبهة التركمانية عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك السيد حسن توران .

وجاء في بيان لمكتب العبادي ان "كركوك ستبقى مدينة للتعايش السلمي وهي عراق مصغر واستقرارها يمثل صمام امان للعراق".

ونقل البيان عن العبادي قوله "لن نسمح بأي صفقات على حساب أمنها واستقرارها".

وسيطرت القوات العراقية والحشد الشعبي على كركوك والمناطق المتنازع عليها في أعقاب اجرائهم استفتاء الاستقلال عن العراق، فيما تراجعت الأوضاع الأمنية بشكل ملحوظ منذ انسحاب قوات البيشمركة من تلك المناطق.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

سوار أحمد

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