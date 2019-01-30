تقارير – أدريان يوافق على عرض الأهلي والحسم من إدارة ناديه

2019/01/30 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر أكدت تقارير صحفية سعودية تقديم إدارة الأهلي عرضًا رسميًّا، صباح أمس، إلى نادي تشانجتشون ياتاي الصيني، للتعاقد مع البولندي أدريان ميرزفيكسي .

التقارير أكدت أن إدارة الأهلي توصلت إلى اتفاق مع أدريان على كافة التفاصيل المالية، في انتظاؤ فك ارتباطه مع تشانجتشون عن طريق مخالصة مالية.

وبحسب التقارير فأن اللاعب لا يمانع فكرة التواجد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين من جديد.



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أدريان ميرزفيكسي كان قد لعب بقميص نادي النصر السعودي من قبل وساهم في حصول العالمي على لقب الدوري حينها.

وأشارت التقارير إلى أن التعاقد مع اللاعب ما زال قيد الدراسة خاصة أن هناك عدداً من الملفات الموجودة لدى النادي.

⚡️ “الاتحاد والشباب حبايب”https://t.co/nGKKATWFgD#الاتحاد_الشباب— موقع قول السعودي (@GoalSA) January 29, 2019 وتبحث إدارة الأهلي السعودي حالياً عن التعاقد مع صانع ألعاب وآخر جناح بناء على طلب الجهاز الفني، وذلك بعد رحيل المحترف المصري عبدالله السعيد.

يُذكر أن أدريان سبق له أن خاض تجربة احترافية مع النصر قبل أن ينتقل إلى الشارقة الإماراتي، لعب بعدها في صفوف سيدني إف سي الأسترالي قبل أن يحط رحاله حاليا مع النادي الصيني.





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