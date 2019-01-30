دراسة : الحمام الساخن أفضل من الرياضة لتخفيف الاكتئاب

2019/01/30 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة ألمانية أن الحصول على حمام ساخن مرتين في الأسبوع أفضل من ممارسة التمرينات الرياضية لتخفيف الاكتئاب.

وذكرت الدراسة، إن “الحمام الساخن يمكن أن يساعد

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