إزاحة الستار عن لوحة تضم عشرات ضحايا قوات البيشمركة في كركوك

2019/01/30 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ازالت قيادة قوات سبعين في البيشمركة يوم الاربعاء الستار عن صور لعشرات ضحايا قوات البيشمركة ممن سقطوا في الحرب ضد تنظيم داعش وذلك شمال شرق كركوك.

وازاحت القوات الستار في ناحية "قره هنجير" عن لوحة تضم 59 ضحية من البيشمركة ممن قتلوا في المعارك ضد التنظيم المتشدد بحضور لجمع عفير من ذوي الضحايا والسكان.

واشاد قائد قوات "سبعين" مصطفى جاورش في كلمة له بهذه المناسبة من استبسال قوات البيشمركة في التصدي لداعش.

وقال جاورش في الكلمة ان قوات البيشمركة هي من حمت كركوك في الوقت الذي انكسر فيه الجيش العراقي وانهزم امام داعش في كركوك، وهرب من المحافظة منسحبا الى بغداد.

واضاف ان "هذا الجيش غدر بعدها بالمحافظة واهلها وفعل ما فعل"، في اشارة الى احداث 16 اكتوبر عام 2017.

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