المرور تدعو اصحاب المركبات الخصوصي لتثبيت لوحاتهم في موقعي الحسينية والتاجيات

2019/01/30 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت مديرية المرور العامة، الاربعاء، عن دعوتها اصحاب المركبات الخصوصي المسجلة والخالية من اللوحات المرورية الى مراجعي موقعي الحسينية والتاجيات وباقي المحافظات بعد عشرة ايام لغرض تثبيت اللوحات المرورية.وقال العميد عمار وليد من اعلام المديرية، في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، انه “سبق وان اعلن عن وصول اللوحات الخاصة بالمركبات وبعد استلام نتيجة […]

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