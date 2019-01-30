القانون النيابية تدعو للتحرك ضد وزير الخارجية وتتهمه بتجاوز الخطوط الحمراء

2019/01/30 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس كتلة دولة القانون النيابية، خلف عبد الصمد خلف، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، بتجاوز الخطوط الحمر، فيما دعا مجلس النواب لتحرك

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