2019/01/30 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مسافرين يحملان أوراق سفر مزورة في منفذ مطار بغداد الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/01/30 | 10:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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