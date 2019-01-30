المرور تحدد موعد تثبيت لوحات المركبات الخصوصي في هذه المواقع

2019/01/30 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، أصحاب المركبات الخصوصي المسجلة والخالية من اللوحات المرورية إلى مراجعي موقعي الحسينية والتاجيات وباقي المحافظات بعد عشرة أيام لغرض تثبيت اللوحات المرورية.

وقال العميد عمار وليد من إعلام المديرية في بيان تلقت "الغدير" نسخة منه ان "سبق وأن أعلنا عن وصول اللوحات الخاصة بالمركبات وبعد استلام نتيجة الفحص والقبول حيث تم تسليمها وحسب الاحتياج إلى موقعي الحسينية والتاجيات وباقي المحافظات بطبع جميع اللوحات الخصوصي حسب توجيهات المدير العام في كل ايام الأسبوع وحتى العطل الرسمية ولساعات متأخرة من الليل".





وأضاف وليد "نرجو من المواطنين أصحاب المركبات الذين يرومون تثبيت لوحاتهم الحضور ومراجعة موقعي الحسينية والتاجيات وباقي المحافظات بعد عشرة أيام من تاريخ الإعلان".





انتهى .



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