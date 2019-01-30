شرطة نينوى تعتقل 15 متهماً بينهم 4 إرهابيين في جانبي الموصل

2019/01/30 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال معن في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية القت القبض على ١٥ متهماً مطلوباً بجرائم مختلفة ٦ منهم بجرائم سرقة وفق المواد ( ٤٤٣ ق ع و٤٤٤ ق ع و٤٤٦ ق ع ) و ٤ منهم من عناصر داعش مطلوبين بقضايا إرهابية".وتابع "اما البقية فهم مطلوبين بجرائم تزوير وبيع وشراء ومداولة أدوية طبية مختلفة بدون اجازة وموافقات رسمية"، مبينا انه "تم القبض عليهم في مناطق مختلفة من جانبي مدينة الموصل".انتهى...س ح

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