إيران تعمل على تعويض وجودها العسكري المرفوض في سوريا اقتصاديا

2019/01/30 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى إيران إلى ضمان نفوذ دائم لها في سوريا، عبر إبرام اتفاقيات اقتصادية وثقافية استراتيجية مع دمشق في ظل ضغوط متصاعدة لسحب

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