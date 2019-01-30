ملك أسبانيا يصل الى بغداد ويلتقي رئيس الجمهورية

2019/01/30 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الاربعاء، ملك اسبانيا في بغداد.

وقال مصدر , إن ” الرئيس صالح استقبل العاهل الإسباني الملك فيليب السادس الذي وصل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية .





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